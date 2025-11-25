人気アニメ『エヴァンゲリオン』シリーズと歌舞伎が初めてコラボレーションする『歌舞伎交響曲第急番 エヴァンゲリオン』の出演者が発表された。碇シンジ役は『ファイナルファンタジーX』や『刀剣乱舞 月刀剣縁桐』など、話題の新作歌舞伎に出演する歌舞伎界の若手俳優・上村吉太朗が務める。同歌舞伎は松竹との共同企画・製作で、2026年2月21日〜23日に神奈川県・横浜アリーナで開催される大型フェス「EVANGELION:30+； 30th AN