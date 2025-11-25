巨人は２５日、東京・稲城市内で、退寮後の一人暮らしへのサポートを目的とした球団管理栄養士による調理講習会を実施した。西舘、花田、京本、宮原、笹原の５選手が参加。エプロン姿で調理場に立ち、お米の研ぎ方や野菜の切り方、使用した料理油の処理の仕方なども学びながら、「サバの混ぜご飯」「ヤンニョムチキン」「キャベツと豚のレンジ蒸し」「ぶり大根」「だし巻き卵」「みそ汁」の６品を作った。約２時間ほどの行程