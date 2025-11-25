横浜ＦＭは２５日、横須賀市内でホーム最終戦のＣ大阪戦（３０日・日産スタジアム）向けて全体練習を行った。右アキレス腱断裂の大けがからの復帰を目指し、１４日から全体練習に部分合流していたＦＷ遠野大弥は、この日はアップから強度の高い狭いエリアでの対人形式の練習まで参加。フリーマンで入ると、高い技術を生かして反転からのパスを見せるなど、順調な回復ぶりを披露した。ハーフコートのミニゲームから外れたものの