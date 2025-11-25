地面に積もったひょう岡山県津山市25日午後2時ごろ 25日午後2時ごろ、岡山県津山市でひょうが降りました。 25日の津山市は、最高気温14.2℃、最低気温6℃となりました。 寒気を伴った気圧の谷の通過に伴い大気の状態が不安定となり、ひょうが降ったということです。