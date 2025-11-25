アメフトの全日本大学選手権準決勝（30日）で関学大（関西1位）と激突する関大（関西3位）が25日、大阪府吹田市で練習を公開。LB武野公太郎（4年）が弟のDL晋平（1年）との「兄弟対決」に腕をぶした。「対戦が楽しみ。自分がやるべきことを100％やる」これまでならディフェンス同士でフィールド上のマッチアップはなかったものの、公太郎が22日の明大戦でQBとして約1年ぶりに出場。パスを狙う兄を弟のタックルが…のようなシ