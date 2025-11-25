11月24日放送の特番『ウルトラタクシー』（TBS系）での、木村拓哉とSnow Man・目黒蓮の豪華共演と勝負強さが話題となっている。木村がタクシー運転手となり、乗客をおもてなしするという内容の、この番組。1組めの蒼井優と上戸彩に続いて、2組めの乗客が目黒だった。「ゴルフ初心者の目黒さんは、都内の練習場で木村さんに特別ゴルフレッスンを受けたあと、2人で、あるミッションに挑むことになりました。それは、目黒さんが