11月26日は「いい風呂の日」 本格的な冬に入ると身体をあたためたくなりますよね。11月26日は語呂合わせで「いい風呂の日」なんです。皆さんご存じかもしれませんが、これからの時季お風呂に入る時に気を付けることを、丸亀ぽかぽか温泉の松浦支配人に聞いてみました。 注意したいのは、やはり急激な温度変化です。心筋梗塞や脳卒中などを引き起こすヒートショック。まずは、脱衣所と浴室を暖めることが大切です。