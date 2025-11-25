G?½é·è¾¡¡õ½éÍ¥¾¡¤Ë¶Ã¤­¤ò±£¤»¤º¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë°¤ÉôÂó¿¿photo by Takahashi Manabu¡Úº£Ç¯ºÇ¸å¤ÎG?¤ÏßõÎõ¤Ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡Û¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¼«Ê¬¤Ç¤â¡Ø¥Þ¥¸¤«¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¶¥ÎØ¤ÎÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹²¼¹î¾åÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿°¤ÉôÂó¿¿¡ÊµÜ¾ë¡¦107´ü¡Ë¤Ï¡¢É½¾´¼°¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î°Î¶È¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£11·î19Æü¤«¤é24Æü¤Þ¤Ç¾®ÁÒ¶¥ÎØ¾ì¡ÊËÌ¶å½£¥á¥Ç¥£¥¢¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¡ØÄ«Æü¿·Ê¹¼ÒÇÕ¶¥ÎØº×¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯ºÇ¸å¤ÎG?³«ºÅ¤Ç