18時01分頃の地震 津波の心配はありません震源は熊本県阿蘇地方深さは約10km 規模はM5.7震度５強 産山村震度５弱 阿蘇市 竹田市震度４ 菊池市 南小国町 熊本高森町 西原村 南阿蘇村震度３ 八幡浜市 伊方町 久留米市 飯塚市 柳川市 八女市 大川市 嘉麻市 朝倉市震度３ みやま市 筑前町 大木町 佐