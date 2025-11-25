25日午後6時1分ごろ、熊本県で最大震度5強を観測する強い地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は熊本県阿蘇地方で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。最大震度5強を観測したのは、熊本県の産山村です。【各地の震度詳細】■震度5強□熊本県産山村■