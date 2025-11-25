ロンドン序盤はドル売りが優勢、米１２月利下げ観測高まるなかで＝ロンドン為替 ロンドン序盤はドル売りが優勢。市場での米１２月利下げ観測が高まるなかで、ドル相場が圧迫されている。ドル円は安値を156.45付近に広げ、ユーロドルは高値を1.1534付近、ポンドドルは1.3129付近に伸ばしている。ただ、値幅はそれほど広くはない。ユーロ対ポンド相場では、ロンドン朝方にポンド買いが入ったが、足元では再びポンド