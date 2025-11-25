午後6時01分ころの地震に関する詳しい情報です。気象庁によりますと、この地震による津波の心配はありません。震源地は熊本県阿蘇地方、震源の深さはおよそ10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは、5．7と推定されます。各市町村の震度です。震度5強が、熊本県産山村。震度5弱が、熊本県阿蘇市、大分県竹田市。震度4が、熊本県南小国町、高森町、南阿蘇村などとなっています。この他、震度3を、愛媛県から宮崎県にかけて観測し