11月25日からDMM TVの縦型ショートドラマサービス「DMM ショート」で配信される『キューティーハニー BELOVED ENEMY』にて、?令和の峰不二子?こと阿部なつきが?令和のキューティーハニー?を演じる。永井豪氏による原作漫画が1973年に誕生して以来、数々の女優たちが演じてきたキューティーハニー。実際に作中で着用した衣装を身にまとって週プレ編集部を来訪してくれた本人に、伝説的なヒロインを演じた思いについて直撃した。【写