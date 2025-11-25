午後6時01分ころ、九州地方で震度5強を観測する強い地震がありました。気象庁によりますと、この地震による津波の心配はありません。各地の震度は、震度5強が、熊本阿蘇。震度5弱が、大分西部。震度4が、熊本県熊本となっています。気象庁は今のところ津波に関する情報を発表していませんが、震源が海底の場合、津波のおそれがあります。念のため、津波に注意してください。高層ビルや高層マンションの方は、震源から遠く離れてい