福井県の杉本達治知事は緊急の記者会見を開き、辞職する意向を表明しました。福井県の杉本達治知事は、県の職員に送った複数のテキストメッセージがセクハラにあたるかどうか特別調査を受けていました。杉本達治知事：一日も早く新しい体制で県政を再始動していただくために、私として知事の職を辞することを決意いたしました。杉本知事は、職員に送ったメッセージがセクハラにあたると認識したことや、年明けにも特別調査の結果が