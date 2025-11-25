テレビ朝日の深夜バラエティゾーン「バラバラ大作戦」内の月替わりチャレンジ枠「バラバラマンスリー」。同チャレンジ枠では、オードリーの春日俊彰扮するMCカスガとキャラクターのウターネが司会を務める『げいにんさんのおうた』が11月の月曜日に放送されてきた。同番組は、子育てを経験したパパママ芸人や、子供たちに人気のある芸人たちが登場し、おもしろくて学びの深い“げいにんさんのおうた”を披露する幼児向け歌番組だ。