気象庁によると、25日午後6時1分ごろ、地震があった。震源地は熊本県阿蘇地方。震源の深さは10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは5．7と推定。この地震による津波の心配なし。震度5強を観測したのは、産山村。震度5弱を観測したのは、阿蘇市、竹田市。震度4を観測したのは、菊池市、南小国町、熊本高森町、西原村、南阿蘇村。震度3を観測したのは、八幡浜市、伊方町、久留米市、飯塚市、柳川市、八女市、大川市、嘉麻市、朝倉