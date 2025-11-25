季節は冬へと移ろってきていますが、食欲の秋はまだまだこれからもという方も多いのではないでしょうか。秋田市の百貨店は、いま食欲をそそるスパイスの香りに包まれています。全国から多彩なカレーが一堂に集まり、多くの人を楽しませています。秋田市の西武秋田店で開かれている「東京カレーカルチャー」です。期間中、全国から選りすぐりのカレーの名店18店が集まり秋田のカレーファンを唸らせて