PGYTECHのミニ三脚「MANTISPOD Z」がAmazonブラックフライデーセール対象製品になっていて、15％OFFの5,790円で購入できます。小型のミラーレスカメラやアクションカメラ、スマートフォンなどの装着に対応する製品です。 カマキリを意味する「MANTIS」を製品名としているとおり、伸長時の形状が大きな特徴となっています。その形状を調節することで、カメラグリップとして、Vlog撮影時の自撮り棒とし