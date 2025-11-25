男鹿地区と湖東地区を管轄する新たな消防組合の設立に向けて管内5つの市町村による調印式が行われました。消防組織の再編に向け協議を進めてきた2008年以降で、初めての統合となります。25日は男鹿市と潟上市、八郎潟町、井川町、それに大潟村の市町村長が出席し、新たな消防組合設立に合意する文書に調印しました。人口減少や、市町村の財政悪化の影響から、県はこれまで県内に13あった消防組織の再編など「消防の広域化」につい