月面での建造研究用に初めて使用された「月の土壌レンガ」のサンプルが1年間の船外暴露実験を経てこのほど、宇宙船「神舟21号」と共に無事地球に帰還しました。研究者がふたを開けて検査した結果、「月の土壌レンガ」サンプルの状態が良好であることを確認しました。今回戻ってきたシリアル番号R5サンプルユニットは、「月の土壌レンガ」34枚で、総重量は約100グラムです。宇宙放射線や温度差などの極端な環境試練を1年間にわたり