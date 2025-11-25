11月第3週（11月17日～11月21日）に新規設定されたファンドは以下の通り。 運用開始日 〇11月18日 欧州防衛・航空宇宙株式インデックスファンド 運用会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント 〇11月21日 世界株式・クオンツ・ロングショートファンド（為替ヘッジなし／年１回決算型） 運用会社：三井住友ＤＳアセットマネジメント 世界株式・クオンツ・ロングショートファンド（為替ヘッジあり／