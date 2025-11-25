マルハニチロは家庭用の冷凍食品を値上げすると発表しました。対象となるのは「鶏ごぼうごはん」「ミックスピザ3枚入」「ブロッコリー400g」など57品目です。来年3月2日の納品分から、出荷価格をおよそ3％から22％、引き上げます。原材料価格のほか、包装資材費や物流費などのコストが上昇しているためで、マルハニチロでは今年3月にも同じ理由で値上げを実施しています。