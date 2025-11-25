デマント・ジャパンは2025年10月19日の午前、「オーティコンファンミーティング2025」をイイノカンファレンスセンター（東京都千代田区）で開催した。プログラムは、東京女子医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野 教授の水足邦雄先生による「聞こえのセミナー」に続いて、オーティコンのフェローが同社の研究開発の現状を報告し、同社補聴器のユーザーへ「わたしのライフチェンジストーリー」と題し、インタビュー形式で聴覚ケ