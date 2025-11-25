気象庁によると、25日午後6時1分ごろ、四国・九州地方で震度5強の地震があった。震度5強を観測したのは、熊本阿蘇。震度5弱を観測したのは、大分西部。震度4を観測したのは、熊本地方。震度3を観測したのは、熊本天草芦北、大分中部、大分南部、愛媛南予、福岡筑豊、福岡筑後、佐賀南部、宮崎北部平野部、宮崎北部山沿い。