G大阪は25日、ダニエル・ポヤトス監督(47)が今季限りで退任すると発表した。クラブ公式サイトなどを通じ「このたび、ダニエル ポヤトス監督が契約満了に伴い、2025シーズン限りで退任することとなりましたので、お知らせいたします。なお、ポヤトス監督コメントにつきましては2025シーズン終了後に改めて掲載いたします」と伝えた。08年に指導者のキャリアをスタートさせたポヤトス氏は、過去にRマドリードU―18、同U―19、