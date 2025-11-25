本日25日、札幌管区気象台から最新の3か月予報が発表されました。12月から2月にかけて、日本海側やオホーツク海側では曇りや雪の日が多く、太平洋側では晴れの日が多くなるでしょう。また寒気の影響は長続きせず、気温は平年並みの見込みです。日本海側の降雪量は平年並みとなりそうですが、一時的に強い寒気が流入し大雪となる可能性があるため、日頃から準備を進めておきましょう。12月道内は根雪のシーズンに突入路面状況の