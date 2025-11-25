２３日のＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」は、第４５話「その名は写楽」が放送された。最終回は１２月１４日の第４８話で、残りはあと３週。公式ＳＮＳが「最後のＰＲ動画」と題して、ラストまでの映像をまとめている。「ネタバレ注意」と示す攻めた内容で、次週とみられる写楽の役者絵がにぎわうシーンから、蔦重（横浜流星）と一橋治済（生田斗真）が顔を合わせるシーン、蔦重の脚気を思わせるシーン…と大