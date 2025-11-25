25日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝156円49銭前後と、午後5時時点に比べ13銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝180円42銭前後と3銭のユーロ安・円高と横ばい圏で推移している。 株探ニュース