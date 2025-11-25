カシオのラベルライター「ネームランドBIZ KL-M7」が20%OFFの5,440円になっている。 撮影機材が増えてくると、細かなアクセサリーをケースにしまい込んで、いざ使おうとしたときに見つからないことも少なくないだろう。メモリーカードケース、バッテリーケース、ケーブル類など、ラベルで明示しておくと外見が似た収納ケースでも格段にさがしやすくなる。