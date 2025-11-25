三菱UFJ銀行など大手金融機関から融資金計11億円を詐取したとして、詐欺罪に問われたベアリング販売代理店「堀正工業」（東京、破産手続き中）の元社長堀雅晴被告（70）ら3人に東京地裁は25日、いずれも実刑判決を言い渡した。堀被告は懲役7年（求刑同8年）とした。同社元総務部長の大熊重康被告（75）は懲役2年（同3年）、顧問税理士の山口賢一被告（76）は懲役3年6月（同4年）とした。島戸純裁判長は、顧問税理士の山口被