「チャレンジカップ・ＳＧ、レディースチャレンジカップ・Ｇ２」（２５日、福岡）レース前に行われた開会式には、多くのファンが押し寄せた。中でも、宮地元輝（３９）＝佐賀・１００期・Ａ１＝への声援はすさまじく、宮地自身も開口一番、「勝ちたいっす。この声援を聞くと、どうしてもここで優勝したくなります」と熱い思いを話した。地元のからつ以上に、とにかく思い入れのある福岡水面で気合十分。その後は「ここだけで