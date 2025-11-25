大分県日田市の商業施設で昨年6月、来店していた女性＝当時（84）＝を刺殺したとして、殺人罪などに問われた無職白土正博被告（57）は25日、大分地裁（辛島靖崇裁判長）の裁判員裁判初公判で「私はやっていません」と起訴内容を否認し、弁護側は無罪を主張した。判決は12月9日。検察側冒頭陳述によると、姉からの送金が止まって生活に困窮し、自暴自棄になり人を殺害しようと決意。果物ナイフを手に商業施設に向かい、刺す相手