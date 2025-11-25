ＮＨＫは２５日、２０２５年度中間決算を発表した。物価高や「テレビ離れ」などによる契約件数の減少や契約者の不払い（未収）数の増加傾向が続いており、受信料収入は前年度同期比３１億円減の２９２７億円となった。事業収入全体は同１９億円減の３０６４億円。受信料収入、事業収入ともに６年連続の減収となった。