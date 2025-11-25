衆院は２５日の本会議で、ガソリン税の暫定税率（１リットルあたり２５・１円）を１２月３１日に廃止する法案を全会一致で可決した。参院に送付され、月内にも成立する見通しだ。政府は販売現場の混乱を防ぐため、補助金を段階的に引き上げており、１２月１１日に暫定税率と同水準まで増額する。軽油引取税の暫定税率（１リットルあたり１７・１円）は来年４月１日に廃止する。自民、立憲民主、日本維新の会、国民民主、公明