ＮＰＢは２５日に２０２５年シーズンのベストナインを発表し、２年ぶりとなるリーグ制覇を達成した阪神からは、村上頌樹投手（２７）、坂本誠志郎捕手（３２）、大山悠輔内野手（３０＝一塁部門）、中野拓夢内野手（２９＝二塁部門）、佐藤輝明内野手（２６＝三塁部門）、近本光司外野手（３１）、森下翔太外野手（２５）ら７選手が選出された。セ・同一球団から７選手が選出されるのは、１９５３年の巨人以来となるリーグ最多