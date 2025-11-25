「チャレンジカップ・ＳＧ、レディースチャレンジカップ・Ｇ２」（２５日、福岡）大荒れの気象条件の中、年末へ向けてのラストバトルが開幕した。水面悪化のため３Ｒからは、安定板装着でレースが行われた。初日の１２ＲのＳＧ・チャレンジカップのドリーム戦は池田浩二（４７）＝愛知・８１期・Ａ１＝が、１１ＲのＧ２・レディースチャレンジカップのドリーム戦は遠藤エミ（滋賀）がともに逃げて勝利した。２６日は予選２日