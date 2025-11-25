サッカーの第34回全日本高校女子選手権の組み合わせが25日に決まり、前回大会で史上初の3連覇と8度目の優勝を果たした藤枝順心（静岡）は1回戦で鎮西学院（長崎）と対戦することになった。前回準優勝の神村学園（鹿児島）は2回戦が初戦で、松山東雲（愛媛）と神埼（佐賀）の勝者と顔を合わせる。大会には各都道府県の47チームに、開催地の兵庫などの5チームを加えた計52チームが参加。12月29日に兵庫県内で開幕し、決勝は来年1