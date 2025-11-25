バンダイナムコグループでゲームおよび玩具などを手がけるメガハウス（東京都千代田区）は、ロッテのアイス「雪見だいふく」がモチーフの立体パズル「解体パズルLite 雪見だいふくパズル」を2025年11月下旬に発売する。約80％の小さめサイズ、かわいくリアルに再現発売44周年を迎えた「雪見だいふく」を、直径約40ミリ、約80％の小さめサイズでかわいく、かつリアルに再現した。やわらかい素材を使用し、表面の一部にふわふわなフ