タイ国籍の当時12歳の少女が都内のマッサージ店で違法に働かされていた事件で、店の経営者の男が再逮捕されました。東京・文京区の個室マッサージ店の経営者・細野正之容疑者（51）は、風俗店の営業禁止地域で性的サービスを伴う接客をさせた疑いが持たれていて、容疑を認めているということです。細野容疑者は当時12歳のタイ国籍の少女を店で働かせた疑いでもすでに逮捕されていて、警視庁とタイ警察は、この少女を日本に置き去り