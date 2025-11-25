無印良品（良品計画）は、年末年始の季節限定食品、全22種類を、あす26日より販売する。【画像多数】無印良品の年末年始限定食品そば、干支デザインのお菓子など新商品は、「出雲そば」「炊き込みごはんの素瀬戸内海産牡蠣とごぼうのごはん」をはじめ、「ぜんざい」「いちごとミルクの紅白カットバウム」、干支デザインのお菓子など。再発商品は、「すゑひろがりカレー」や「福飴」「紅白まんじゅう」など。2026年の干支