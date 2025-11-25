ÉñÂæ¡ØDancing¡ùStar¥×¥ê¥­¥å¥¢¡ÙThe Stage¡ÊÄÌ¾Î¡¦¤Ü¤¯¥×¥ê¡ËÂè3ÃÆ¸ø±é¡ÖThe Stage3¡×¤Ë¡¢À¼Í¥¤ÎÆþÌî¼«Í³¤¬À¼¤Î½Ð±é¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼ÆÃÅµ¤ä¥°¥Ã¥º¾ðÊó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤Ü¤¯¥×¥ê¡ÙÂè3ÃÆ¡¢½¼¼Â¤Î¥°¥Ã¥º¡õ¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼ÆÃÅµ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡ØDancing¡ùStar¥×¥ê¥­¥å¥¢¡ÙThe Stage¤Ï¡¢¥×¥ê¥­¥å¥¢¥·¥ê¡¼¥º20¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥×¥ê¥­¥å¥¢½é¤ÎÉñÂæºîÉÊ¡£ÃË»Ò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬¡È¸÷¤Î¥ê¥º¥à