高市早苗首相が11月7日の国会答弁で台湾有事と存立危機事態に言及して以降、日中関係が激しく燃えている。中国は答弁の撤回を求め、日本産水産物の輸入規制緩和措置を事実上中断した。中国人観光客や留学生の訪日自粛を呼びかけ、中央や地方レベルでの日中交流もストップ。【画像】中国のSNSで広まった動画。金井正彰・外務省アジア大洋州局長が手をポケットに突っ込んだ劉勁松・中国外務省アジア局長に頭を下げたように見える