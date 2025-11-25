◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝１１月２５日、東京競馬場これが欧州最強馬のポテンシャルか。カランダガン（セン４歳、仏Ｆグラファール厩舎、父グレンイーグルス）は、帯同馬と共にダートコースでダクから早めのキャンターを実施。４６０キロ程度の中型馬だが、四肢はチーターのように大きく躍動していた。ロベル助手の「非常に状態がいい」という言葉もうなずける。筋肉の上質