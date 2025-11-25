キャンドゥから、ディズニーキャラクター「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」が描かれたキャンドゥオリジナルの「ウィンターホリデーシリーズ」が登場。イルミネーションをイメージしたネイビーとシルバーの組み合わせが華やかなリボンつきギフトバッグなど、全21種類がラインナップされます☆ キャンドゥ ディズニー「ウィンターホリデーシリーズ」 発売日：2025年11月27日（木）より順次販売店舗：全国のキャ