陸上男子長距離の嶋津雄大（ＧＭＯインターネットグループ）が２５日、都内で行われたミズノのイベントに登壇し、来シーズンから本格的にパラ陸上に参戦し、“二刀流”に挑戦することを表明した。既に日本パラ陸上競技連盟に選手登録されており「２０２８年のロサンゼルスパラリンピックに向けて気合を入れて頑張りたい」と言葉に力を込めた。生まれつき「網膜色素変性症」という病気で、視力が弱いハンデを持っている嶋津。創