ほのぼのとした日常を描いた漫画をSNSで発信している漫画家・柿ノ種まきこさん。「ウフ。」の描きおろしオリジナル連載では、家族みんなで安心して楽しめるスイーツを紹介しています。 今回は柿ノ種さんも大好きだという、冬の定番「メルティーキッス」を紹介します。 販売から32年を迎える「メルティーキッス」。みなさんもぜひ冬の訪れを感じてみてくださいね！前の話を読む 柿ノ種まきこ 漫画