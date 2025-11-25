【地震情報 2025年11月25日】(18:05更新)18時1分頃、熊本県阿蘇地方を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM5.7、最大震度5強を熊本県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。【地震情報 2025年11月25日】(18:04更新)18時1分頃、熊本県阿蘇地方を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM5.7、最大震度5強を熊本県で観測しています。この地震による津波の心配は