10月16日午前、東京都港区赤坂の雑居ビルで40代の女性が刃物で刺され重傷を負う事件が発生した。被害者は当日、このビルの地下1階にあるライブハウスで行われる予定のライブに出演するはずだったが、開場の数分前に突如、襲われた。【画像】「意図不明の”バツ印”」赤坂のライブハウスに掲示されたポスターに容疑者がつけたスプレー痕事件発生から6日後の未明、殺人未遂の疑いで逮捕されたのは陸上自衛隊員の大津陽一郎容疑者