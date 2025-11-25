子どもたちに地域のバスに親しんでもらおうと大江町で25日、バスの体験教室が開かれました。バスには園児たちが描いた絵も貼り出されました。この取り組みは、子どもたちにバスなど公共交通への理解や親しみを深めてもらおうと大江町が主催したものです。町内のにじいろ保育園と大江幼稚園の園児22人が参加し、山交バスの営業所でタイヤ交換などの整備やバスの洗車を見学しました。園児「楽しかった。もう1回乗りたい」また、園児